Unbekannte beschädigen Sporthalle in Groß-Zimmern

Nach Beschädigungen in einer Sporthalle in Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) sucht die Polizei Zeugen.

Veröffentlicht am 01.04.25 um 14:29 Uhr

Unbekannte waren am Montagabend unberechtigt in die Halle eingedrungen und demolierten unter anderem einen Toilettenraum. Darüber hinaus rissen sie mehrere Türen aus den Angeln, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Danach flüchteten die Täter. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.