Überfall auf Pizzeria in Lorsch

Bargeld in unbekannter Höhe haben am Sonntagabend zwei Unbekannte beim Überfall auf eine Pizzeria in Lorsch (Bergstraße) erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, schossen die maskierten Räuber mit einer Schreckschusswaffe auf einen Mitarbeiter. Dieser blieb unverletzt. Dann griffen die Täter selbst in die Kasse und flüchteten. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Abend noch an.