Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Insassen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Bild © Strieder

Corvette kracht auf A67 in die Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A67 bei Lorsch sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Männer, die in einem Sportwagen unterwegs waren, kamen ins Krankenhaus.

Auf der A67 zwischen Lorsch (Bergstraße) und dem Viernheimer Dreieck ist es am Samstagabend gegen 18.40 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Sportwagen der Marke Corvette auf nasser Fahrbahn zunächst in die mittlere Betonschutzwand und anschließend in die rechte Leitplanke, wo er steckenblieb.

Der 70 Jahre alte Fahrer und sein 54 Jahre alter Beifahrer wurden unter der Schutzplanke eingeklemmt. Um sie zu befreien, musste die Leitplanke durchtrennt und das Fahrzeug aufgeschnitten werden. Die beiden Männer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Gesamtschaden 100.000 Euro

Neben mehreren Fahrzeugen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die A67 wurde in südlicher Fahrtrichtung etwa 60 Minuten voll gesperrt. Den Gesamtschaden gab die Polizei mit rund 100.000 an. Ein Gutachter soll Ursache und Hergang des Unfalls klären.

Erst im Oktober war eine Corvette bei Lorsch auf ähnliche Weise verunglückt. Der Fahrer war damals ums Leben gekommen.