Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei Groß-Umstadt mit einem Linienbus zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle. Sechs weitere Menschen wurden verletzt.

Veröffentlicht am 02.12.24 um 12:39 Uhr

Auf der B45 zwischen Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) und Höchst im Odenwald hat sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Dietzenbach (Offenbach) stieß laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem Linienbus zusammen, der ihm entgegen kam.

Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. In dem Linienbus zogen sich fünf Fahrgäste im Alter zwischen 12 und 34 Jahren Verletzungen zu - darunter auch einige Schülerinnen und Schüler. Auch der 66 Jahre alte Busfahrer musste ärztlich behandelt werden.

Die Kinder und Jugendlichen wurden mit einem Ersatzbus weitertransportiert oder von ihren Eltern abgeholt. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.