Güterzug kracht in frisch geklauten Neuwagen

Ein Güterzug ist bei Bischofsheim mit einem Auto zusammengestoßen. Das Fahrzeug war zuvor von einem Autozug gestohlen worden, der mit Neuwagen beladen war.

Die Unfallstelle am Morgen in Bischofsheim Bild © Petra Demant (hr)

Dieser Autodiebstahl am Rangierbahnhof Mainz-Bischofsheim (Groß-Gerau) ging gehörig schief. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, haben bislang Unbekannte am Sonntag gegen 21 Uhr versucht, einen Neuwagen von einem Autozug zu stehlen.

Kurioser Autodiebstahl mit Unfall am Bahnhof in Bischofsheim: Ein Güterzug kollidierte mit einem gestohlenen Fahrzeug.

Sie beförderten den hochpreisigen Audi S3 über etwa fünf Gleise, dann ließen sie das Fahrzeug zwischen den Gleisen offenbar stehen. Warum ist noch unklar. Die Täter ergriffen die Flucht. Wie genau sie den Wagen über die Gleise bewegten, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Güterzug-Unfall bei Bischofsheim: Keine Verletzten

Ein herannahender Güterzug erkannte das Auto im Gleisbereich in der Dunkelheit zu spät. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine hohe fünfstellige Summe.

Von den Autodieben fehlt nach wie vor jede Spur. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Ermittlungen dauern an.