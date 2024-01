Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind bei einem Unfall auf der B8 bei Elz (Limburg-Weilburg) schwer verletzt worden.

Ihr Auto sei am späten Mittwochabend in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei am Donnerstag. Es stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen 50 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Die 34 Jahre alte Mutter und ihre neun und sieben Jahre alten Kinder kamen ins Krankenhaus.