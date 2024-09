Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen am Kasseler Westkreuz von der A49 abgekommen und im Straßengraben gelandet - auf dem Dach. Der Fahrer wurde laut Polizei nur leicht verletzt. Der Laster hatte leere Einmachgläser geladen, die vor der Bergung entladen werden mussten. Die Verbindung von der A49 zur A44 ist daher laut Polizei bis in den Vormittag hinein gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.