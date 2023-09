Bei einem schweren Unfall auf der B47 in Bürstadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren zwei Kleinbusse, sogenannte Mulitvans, aus noch unbekannter Ursache am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf der B47 bei Bürstadt (Bergstraße) frontal zusammengestoßen. Der 57 Jahre alte Fahrer des einen Vans und seine 48 Jahre alte Beifahrerin kamen dabei ums Leben.

In dem zweiten Van, der ebenfalls mit zwei Personen besetzt war, erlitten der 32 Jahre alte Fahrer und seine 29-jährige Frau so schwere Verletzungen, dass sie in Lebensgefahr schweben. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Bis auf die 29-jährige Beifahrerin waren alle Beteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit und geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen Sachverständigen, um den genauen Hergang zu klären. Die beiden Vans wurden sichergestellt. Die B47 war für mehrere Stunden voll gesperrt.