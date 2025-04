Ein Lkw-Fahrer hat im mittelhessischen Rabenau ein großes Loch in eine Haus-Fassade gerissen. Der Pfarrer berichtete von einem "riesigen Rumms". In Mörfelden-Walldorf passierte am Jagdschloss ein ähnlicher Unfall.

Der Unfall in Rabenau (Gießen) passierte mitten in der Nacht zum Donnerstag gegen 4 Uhr. Im Ortsteil Londorf krachte ein Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt frontal in ein Wohnhaus. Der 37-Jährige hatte laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren.

Das Führerhaus des Lasters wurde bei dem Aufprall stark beschädigt, der Fahrer eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Mann leichter verletzt als zunächst befürchtet.

Der Schaden an dem Haus ist nach ersten Einschätzungen der Polizei allerdings enorm. Ein Statiker untersucht, ob es einsturzgefährdet ist.

Nachbar: "Es gab zwei Schläge"

Nicht nur für Fachleute ist der Schaden an dem Haus offensichtlich: In der Hauswand klafft ein riesiges Loch. "Es gab zwei Schläge", berichtete Ortspfarrer Frank Leissler, der auch Nachbar der betroffenen Anwohner ist und ebenfalls aus dem Schlaf gerissen wurde. Zunächst sei der Laster in die Kirchenmauer gekracht, ein paar Meter weiter dann in das Wohnhaus.

"Die Leute waren natürlich geschockt", berichtete Leiser. "Das kann man sich ja vorstellen: Sie denken an nichts Böses und dann gibt es einen riesigen Rumms und Sie können durch ihre eigene Hauswand gucken."

Bewohner im Pfarrhaus untergebracht

Die Einsatzkräfte seien sehr schnell vor Ort gewesen und hätten sich erst einmal um den eingeklemmten Fahrer gekümmert. Als gelernter Notfallseelsorger habe er sich um die elf Bewohner gekümmert, die sich unverletzt ins Freie gerettet hatten, berichtete Leissler.

"Jetzt sind die Bewohner des Hauses zum Teil bei uns im Pfarrhaus und zum Teil bei den anderen Nachbarn", sagte der Pfarrer.

Wegen Bergungsarbeiten war die am Haus vorbeiführende L3146 in beiden Richtungen gesperrt. Laut RMV kam es auch zu Verspätungen und Einschränkungen auf den Buslinien 371 und GI-55.

Mörfelden-Walldorf: Autofahrer kracht in Jagdschloss

Ein ganz ähnlicher Unfall wie in Rabenau passierte am Donnerstagmorgen auch in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau). Ein Autofahrer kam laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte in ein Gebäude – und zwar in das historische Jagdschloss Mönchbruch, in dem ein Hotel und ein Restaurant untergebracht sind.

Der Autofahrer blieb unverletzt und auch sonst kam laut Polizei niemand zu Schaden. Unklar ist auch noch, wie stark die Hauswand beschädigt wurde. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Ähnlich wie in Rabenau klaffte nach dem Unfall aber auch in dem historischen Fachwerkhaus, das häufig von Hochzeitsgesellschaften genutzt wird, ein großes Loch.

Nach dem Unfall wurde die B486 zwischen der A67-Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost und Mörfelden gesperrt.