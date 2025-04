111 Flaschen Wein für Schriftsteller Jonas Lüscher

Vom Kaffee zum Wein oder wie Thees Uhlmann singt : "Der Kaffee hält dich wach. Der Wein lässt dich nicht schlafen."

Der mit 111 Flaschen Wein und 11.111 Euro dotierte Rheingau Literatur Preis 2025 geht an den Schriftsteller Jonas Lüscher für seinen Roman "Verzauberte Vorbestimmung". Die Jury urteilte, Lüschers Roman "entgrenzt wie in komatischem Zustand Zeit und Raum von der Maschinenstürmerei am Anfang des technischen Zeitalters bis zum Futurismus einer neuen ägyptischen Hauptstadt inmitten der Wüste".

Die vom Rheingau Literatur Festival initiierte Ehrung wird in diesem Jahr zum 32. Mal vergeben. Der 1976 in der Schweiz geborene Autor erhält sie nach Angaben des Festivals am 28. September auf Burg Schwarzenstein bei Geisenheim (Rheingau-Taunus). Zu den vorherigen Gewinnern des Preises gehörten etwa Matthias Jügler, Arno Geiger, Katerina Poladjan, Ulla Berkéwicz, Bodo Kirchhoff und Robert Gernhardt.