Aufofahrer fährt Mutter und Tochter an - 19-Jährige in Lebensgefahr

Ein Autofahrer hat an einem Zebrastreifen in Wetzlar eine 48-Jährige und ihre Tochter angefahren. Die 19-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Unfall an einem Fußgängerüberweg in Wetzlar mit zwei verletzten Frauen hat die Polizei Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und einen Gutachter eingeschaltet.

Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, waren eine 48-Jährige und eine 19 Jahre alte Frau am Montagabend gegen 19 Uhr an dem Übergang von einem Autofahrer mit seinem Pkw erfasst worden, als sie die Straße etwa zur Hälfte überquert hatten. Die Tochter erlitt schwere Kopfverletzungen und schwebte den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Die Mutter wurde leicht verletzt.

Am Steuer des Wagens habe ein 64-Jähriger gesessen, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details über den Unfall in der Nähe eines Baumarktes lagen zunächst nicht vor.