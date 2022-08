Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Lauterbach (Vogelsberg) sind am Freitag drei Menschen verletzt worden.

Ein 48 Jahre alter Autofahrer war aus ungeklärter Ursache zunächst mit einem Lkw und dann mit einem mit zwei Frauen besetzten Pkw kollidiert. Die Frauen wurden leicht, der 48-Jährige schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.