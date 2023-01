Bei einem Unfall auf der L3063 bei Usingen (Hochtaunus) sind am Dienstag zwei Autofahrerinnen verletzt worden.

Der Wagen einer 59-Jährigen kollidierte an einer Kreuzung mit dem einer 27-Jährigen. Beide wurden danach in Kliniken gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es entstand Sachschaden von 18.000 Euro.