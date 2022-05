Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Haus in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) eingebrochen und haben die Einrichtung beschädigt und Zimmer verwüstet.

Laut Polizeiangaben von Dienstag entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Das Haus befindet sich derzeit in Renovierung und wird als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Laut Polizei wird ein rassistischer Tathintergrund nicht ausgeschlossen.