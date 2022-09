Bei einer Demonstration zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau halten Teilnehmer Plakate mit Bildern der Opfer des Anschlags.

Bei einer Demonstration zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau halten Teilnehmer Plakate mit Bildern der Opfer des Anschlags. Bild © picture-alliance/dpa

Nach einem Urteil des Hanauer Landgerichts muss der Vater des Attentäters von Hanau eine Geldstrafe von fast 5.000 Euro zahlen. In einem Berufungsprozess wurde das Urteil der Vorinstanz in einem Anklagepunkt widerrufen.

Wegen Beleidigung in zwei Fällen hat das Landgericht Hanau am Montag den Vater des Hanauer Attentäters zu einer Geldstrafe von 4.800 Euro verurteilt. Damit ist der 75-Jährige in diesen beiden Fällen mit seiner Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts gescheitert.

Demonstrierende als "wilde Fremde" beschimpft

Laut Anklage bezeichnete der Mann Teilnehmer einer Demonstration nahe seines Wohnhauses in einer Strafanzeige als "wilde Fremde". An der Demonstration nahmen auch Angehörige der neun Opfer des Anschlags teil.

Der 43 Jahre alte Sohn des Angeklagten hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Ein Spezialeinsatzkommando, das in der Tatnacht zum Wohnhaus des 75-Jährigen gerufen wurde, soll dieser als "Terrorkommando" bezeichnet haben.

Interessen der Betroffenen gehen vor

Der Vater wurde im Oktober 2021 bereits vom Amtsgericht Hanau wegen dieser Äußerungen und einer weiteren Aussage, die sich gegen Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) richtete, zu 5.400 Euro Geldstrafe verurteilt. Gegen diesen Richterspruch legten sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Im Berufungsprozess sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung, in den beiden ersten Fällen habe die Meinungsfreiheit hinter den Interessen des Beschuldigten zurückzutreten. Bezüglich der dritten Äußerung, in der der 75-Jährige dem Oberbürgermeister "Wählertäuschung" vorgehalten hatte, sprach das Gericht ihn frei. Hier handele es sich zwar um eine "ehrkränkende Äußerung", zugleich aber um eine "Machtkritik", die möglich sein müsse, begründete die Richterin.

"Kampfparanoia" und "Querulantenwahn"

Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Mann eine wahnhafte Störung mit "Kampfparanoia" und "Querulantenwahn" und zugleich ein rechtsextremes Gedankengut. Während des Prozesses wurde der Beschuldigte immer wieder ausfällig. Er attackierte die Staatsanwaltschaft und Pressevertreter verbal, bestritt, dass sein Sohn ein Attentäter gewesen sei, und beharrte darauf, dass es keine Beleidigungen gegeben habe.

Das Verfahren nannte er "eine Schande für unser Land". Mehrfach musste er zur Ordnung gerufen werden. Außerdem kündigte er an, dass er eher ins Gefängnis gehen als eine Geldstrafe bezahlen wolle. "Von mir kriegen Sie hier kein Geld. Sie müssen es von mir klauen oder ich gehe in eine Ersatzfreiheitsstrafe", sagte er vor Gericht.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen