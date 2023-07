Thomas Drach vor Gericht in Köln (dpa)

Im Kölner Prozess gegen den Reemtsma- Entführer Thomas Drach wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter ist das Verfahren gegen einen Mitangeklagten abgetrennt worden.

Grund seien gesundheitliche Probleme des Mitangeklagten, teilte ein Sprecher des Landgerichts am Samstag mit. Dadurch könnte der Prozess gegen Drach schneller zu Ende gehen. Dem 63-Jährigen werden Raubüberfälle in Frankfurt, Limburg und Köln zur Last gelegt. Wegen der Entführung des Tabakkonzernerbens Jan Philipp Remmtsma war Drach 2001 zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.