Verfolgungsfahrt endet bei Lorsch in Böschung

Kurzmeldung

Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurde sein Wagen auf einer Bundesstraße bei Lorsch (Bergstraße) in die Böschung geschleudert. Er kam leicht verletzt in eine Klinik. Laut Polizei hatte der 27-Jährige die Halteaufforderungen der Polizei zuvor ignoriert und Gas gegeben. Die Polizei ermittelt.