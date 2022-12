Mit über 100 km/h ist ein mit mehreren Personen besetzter Pkw am Samstag in Hadamar (Limburg-Weilburg) durch die Stadt vor der Polizei geflüchtet.

Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen an dem Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Als sich das Auto in einem Wirtschaftsweg festfuhr, sprangen die Insassen heraus und flüchteten zu Fuß. Die Beamten konnten einen 20-Jährigen festnehmen, die anderen entkamen. In dem Auto fand die Polizei weitere gestohlene Kennzeichen und Drogen.