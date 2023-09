Verletzte Frau in Korbach - Zeugen gesucht

Nachdem am Samstagmittag eine verletzte und unbekleidete Frau in der Strother Straße in Korbach angetroffen wurde, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Gewalttat.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Verletzungen der 43-Jährigen so gravierend, das sie ins Krankenhaus musste. Die Beamten suchen mögliche Zeugen.