Verletzte nach Schlägerei in Darmstädter Straßenbahn

Kurzmeldung Verletzte nach Schlägerei in Darmstädter Straßenbahn

In einer Tram in Darmstadt ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei gekommen, bei der zwei Menschen verletzt wurden.

Ein 45 Jahre alter Beteiligter wurde ohnmächtig und fiel zu Boden, nachdem er die Straßenbahn verlassen hatte. Laut Polizei musste er vor Ort reanimiert werden. Ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt und noch vor Ort versorgt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.