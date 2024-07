Mann in Lebensgefahr

Ein lebensgefährlich verletzter Mann soll in Grünberg Rettungskräfte mit einem Messer bedroht haben. Auch auf die alarmierten Polizisten sei der bewaffnete 61-Jährige zugerannt. Ein Beamter feuerte daraufhin einen Schuss auf den Mann ab.

Noch sind viele Fragen offen in dem Fall, der sich gegen 3 Uhr in der Nacht in einem Wohnhaus im Grünberger Stadtteil Harbach (Gießen) abgespielt hat: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen gemeinsam mitteilten, hatte ein 61 Jahre alter Mann sich nach bisherigen Erkenntnissen selbst lebensgefährliche Verletzungen mit einem Messer zugefügt. Familienangehörige riefen daraufhin den Notarzt.

Als diese eintrafen, habe der 61-Jährige die Sanitäter mit dem Messer bedroht. Die Polizei rückte gleich mit mehreren Streifen an. Auch auf die Beamten sei der schwerverletzte Mann mit dem Messer zugerannt, berichtete die Staatsanwaltschaft. Ein Polizist habe daraufhin auf den 61-Jährigen gezielt und ihn am Oberschenkel getroffen.

Motiv unbekannt

Der zuvor bereits lebensgefährlich verletzte Mann wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.