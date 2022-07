Ein Mensch ist am Mittwochabend beim Brand in der Küche eines Restaurants im Frankfurter Ostend an der Hand verletzt worden.

Er kam in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Beim Kochen hatte sich vermutlich Fett entflammt. Die Restaurant-Mitarbeitenden konnten das Feuer selbst löschen.