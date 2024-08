Rettungsdienstmitarbeiter bei Einsatz in Frankfurt per Kopfstoß verletzt

Ein Rettungsdienstmitarbeiter ist in Frankfurt von einem Verletzten tätlich angegriffen worden. Der Sanitäter wollte eine Wunde des Mannes versorgen, als der ihm einen Kopfstoß versetzte.

Veröffentlicht am 18.08.24 um 13:53 Uhr

Zuvor hatte der betrunkene Mann eine Scheibe im Außenbereich einer Gaststätte in Frankfurt eingeschlagen und sich dabei eine blutende Wunde an der Hand zugezogen. Polizei und Rettungswagen wurden alarmiert. Als der 41 Jahre alte Sanitäter die Wunde versorgte, versetzte ihm der 38-Jährige einen Kopfstoß und verletzte ihn leicht, berichtete die Polizei am Sonntag zu dem tätlichen Angriff vom frühen Freitagmorgen.

Bei seiner Festnahme durch die Beamten leistete der Randalierer erheblichen Widerstand und stieß lautstarke Beleidigugnen aus. Er kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam.