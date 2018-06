Leiche in Wiesbaden gefunden

Auf der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen hat die Polizei in Wiesbaden eine weibliche Leiche gefunden. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch offen. Die Ermittler fahnden nach einem Verdächtigen.

Die Polizei hat im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim am Mittwochnachmittag eine weibliche Leiche gefunden. In dem Gebiet war zuvor nach einer vermissten 14-Jährigen aus Mainz gesucht worden. Ob es sich bei der Toten um die Jugendliche handelt, steht noch nicht fest.

Fundort schwer zugänglich

Die Tote sei noch nicht identifiziert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden hessenschau.de auf Anfrage. Rechtsmedizin und Spurensicherung seien vor Ort.

Der Fundort befindet sich laut Polizei in einem schwer zugänglichen Gelände im Bereich der Gemarkung "Unterm Kalkofen" am Rande eines Gewerbegebietes. In der Nähe verlaufen die Bundesstraße 455 und die A66 Wiesbaden-Frankfurt. Zur Todesursache konnten die Beamten noch nichts Genaues mitteilen. Dazu seien weitere Untersuchungen nötig, hieß es.

Fahndung nach Verdächtigem

Polizisten durchsuchen mit Stöcken eine Wiese. Bild © Michael Seeboth (hr)

Aufgrund erster Erkenntnisse gehe man jedoch von einem Gewaltverbrechen aus. In diesem Zusammenhang fahnden die Ermittler nach einem 20 Jahre alten irakischen Tatverdächtigen.

Die 14-Jährige wurde seit dem 22. Mai vermisst. Sie war am 22. Mai mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekommen. Die Polizei hatte zwischenzeitlich von Hinweisen berichtet, das Mädchen sei womöglich in Begleitung unterwegs und auf dem Weg ins Ausland.