Vermisster Wanderer in Bosnien tot gefunden

Vermisster Wanderer tot gefunden Ein seit Monaten in Bosnien vermisster Wanderer aus Grebenhain (Vogelsberg) ist tot aufgefunden worden.

Veröffentlicht am 22.06.25 um 20:44 Uhr

Bergretter entdeckten nun die sterblichen Überreste des 67-Jährigen am Fuße des Gebirges Prenj in Bosnien und Herzegowina. Sie hatten mehrfach erfolglos nach dem Vermissten gesucht. Sein Sohn war am Wochenende im Prenj-Gebirge mit dabei, als der Suchtrupp den Leichnam entdeckte. Er bestätigte den Fund.

Der Rettungsleiter hält es für sehr wahrscheinlich, dass der 67-Jährige von einem Felsvorsprung abgestürzt ist und sich dabei tödlich verletzt hat.