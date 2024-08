Vernachlässigte Kinder in Bad Homburger Wohnung entdeckt

Nach der Festnahme einer betrunkenen Frau in Bad Homburg hat die Polizei am Dienstag in ihrer Wohnung drei vernachlässigte Kinder entdeckt.

Diese seien in einem besorgniserregenden Zustand gewesen und umgehend ins Krankenhaus zur Untersuchung gekommen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Umstände der Vernachlässigung und die Zukunft der Kinder werden nun geprüft.