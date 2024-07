Verwirrter löst Großeinsatz in Viernheim aus

In Viernheim (Bergstraße) hat ein 43-Jähriger am Montag einen Polizeieinsatz in einem Schrebergarten ausgelöst.

Die Polizei war am frühen Nachmittag von Angehörigen des Mannes alarmiert worden, weil sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Nach Eintreffen mehrerer Streifen habe der Mann die Beamten bedroht und behauptet, über Sprengstoff zu verfügen. Der 43-Jährige habe später mithilfe eines Diensthundes überwältigt werden können. Dabei habe er sich eine Verletzung zugezogen, hieß es. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.