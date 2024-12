Viele Tempoverstöße nahe Kita in Eschwege

Bei Tempokontrollen in einer 30er-Zone nahe einer Kita in Eschwege (Werra-Meißner) hat die Polizei am Freitag viele Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

In den vier Stunden wurden 32 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen sowie 21 Ordnungswidrigkeiten angezeigt, so die Polizei. In einem Fall werde sogar ein Fahrverbot fällig.