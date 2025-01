Vierjährige überlebt Sturz aus viertem Stock

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstag in Wetzlar aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei zog sie sich eine schwere Gehirnerschütterung zu.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 18:36 Uhr

Laut Polizei war das Kind bei Ankunft der Rettungskräfte ansprechbar. Es wurde per Hubschrauber in eine Kinderklinik in Gießen verlegt.

Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte das Mädchen bei offenem Fenster mit einem älteren Geschwisterkind gespielt, während die Mutter in einem anderen Raum putzte. Bei einem Gerangel seit die Vierjährige dann aus dem Fenster gestürzt, so die Polizei. Es werde nun geprüft, ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt habe.