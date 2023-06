Vogel verletzt Frau mit Steinen in Oberursel

Eine Joggerin in Oberursel (Hochtaunus) ist von einem Vogel mit Steinen beworfen und verletzt worden.

Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war die Frau zweimal am Kopf getroffen worden. Sie verdächtigte zunächst einen Spaziergänger in der Nähe und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte jedoch ein Vogel sein Revier verteidigen wollen.