Ein 77-Jähriger ist iun Darmstadt beim Joggen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Der 77-Jährige überquerte am Samstag eine Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der 23-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Unfallstelle an der Heinrichstraße in Darmstadt war für mehrere Stunden gesperrt.