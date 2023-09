Bei einem Motorradunfall bei Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) ist am Freitag ein 64-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr auf der L3248 von Richelsdorf in Richtung Blankenbach, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Der 64-Jährige fuhr in den Straßengraben und touchierte einen Leitpfosten. Der Mann verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.