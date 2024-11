Vor Stuttgart-Spiel: Eintracht-Anhänger festgenommen

Fans der Frankfurter Eintracht sind vor dem Bundesligaspiel in Stuttgart mit der Polizei in Konflikt geraten.

Veröffentlicht am 11.11.24 um 08:33 Uhr

Mehrere Frankfurt-Anhänger sollen am Sonntag auf dem Weg zum Bundesligaspiel an einer Raststätte der A81 Bundespolizisten verbal bedroht und gegen ihre Fahrzeuge getreten haben. Wegen dieses Vorfalls wurden die Fans bei ihrer Ankunft in Stuttgart kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle seien zwei mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert worden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und weiterer Straftaten. Es sei die Identität aller 43 Fans in dem Bus festgestellt worden. Sie mussten nach Hause reisen. Wegen des Vorfalls blieben auch Teile des Frankfurters Fanblocks während des Spiels leer. Weitere Anhänger hätten laut einem Bild-Bericht das Stadion aus Protest und Solidarität verlassen.