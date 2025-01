Vorfall in Hanau: Laut Ministerium keine Hinweise auf Anschlagspläne

Hessens Innenministerium hat einen Bericht der AfD über einen vereitelten Anschlag in Hanau zurückgewiesen.

Veröffentlicht am 27.01.25 um 19:45 Uhr

Es gebe keinen Hinweis darauf, dass ein Mann mit verdächtigen Gegenständen, die bei ihm gefunden worden seien, eine Straftat geplant habe.

Die AfD hatte sich in einer Pressemitteilung auf einen Vorfall vom Freitag bezogen. Laut Ministerium war ein Afghane am Freitag im Hanauer Bürgerbüro erschienen und hatte einen verwirrten Eindruck gemacht. Er habe angekündigt, dass er freiwillig aus Deutschland ausreisen wolle. In seiner Unterkunft fand die Polizei zwei Messer, ein Beil und einen Hammer.

Der Mann ist laut Ministerium nun in einer Psychiatrie und wird polizeilich bewacht. "Die Behörden konzentrieren sich darauf, dass es zu einer freiwilligen Ausreise kommt."