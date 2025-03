2024 sind in Hessen 121 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte verzeichnet worden.

120 davon seien als politisch rechts motivierte Taten eingeordnet worden, teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. Demnach wurde der erste derartige Fall am 9. Januar in Gudensberg (Schwalm-Eder) registriert und der letzte am 26. Dezember in Gießen.