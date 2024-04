Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist bei einer Kollision auf der A485 in Gießen schwer verletzt worden.

Die 51-Jährige fuhr am Donnerstagabend auf der Autobahn, als sie aus noch unklaren Gründen mit dem Wagen eines 21-Jährigen zusammenprallte. In der Folge überschlug sich ihr Fahrzeug mehrfach, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto, sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

Das Fahrzeug eines 68-Jährigen wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Zwischenzeitlich war die Autobahn gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.