Waldbrände in Hainburg und Waldems

Waldbrände in Hainburg (Offenbach) und Waldems (Rheingau-Taunus) haben die Einsatzkräfte beschäftigt.

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte am Donnerstag auf dem Weg zu einem Unfallort in Hainburg den Brand an der L3416. Da die Einsatzkräfte zwei Brandherde feststellten, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung. In Waldems brannte am Donnerstag auf einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern das Unterholz. Autofahrer hatten die Flammen von der B275 aus gesehen und die Feuerwehr alarmiert.