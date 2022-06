In einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes Waldhorn bei Michelstadt (Odenwald) haben am Sonntagabend nach Polizeiangaben etwa 200 Quadratmeter Waldfläche gebrannt.

Verletzt wurde niemand, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten demnach zunächst an.