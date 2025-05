Ein Rettungshubschrauber hat einen schwerverletzten Jungen in Nordhessen ins Krankenhaus geflogen. Der Fünfjährige war in Waldkappel-Bischhausen von einem Auto angefahren worden.

Zu dem Unfall in der Durchfahrt des Waldkappeler Ortsteils Bischhausen (Werra-Meißner) wurden die Einsatzkräfte am Samstagvormittag gerufen. Ein Auto hatte einen fünfjährigen Jungen erfasst. Dieser sei wohl, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin habe zwar noch eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können, hieß es. Der Fünfjährige habe multiple, aber glücklicherweise nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus nach Kassel.