Bürgermeisterwahlen : Stichwahl in Eichenzell um Posten als Rathauschef

In zwei hessischen Gemeinden waren die Menschen zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen. In Eichenzell konnte sich keiner der drei Bewerber durchsetzen, in Waldkappel fiel die Wahl angesichts eines einzigen Kandidaten klar aus. [mehr]