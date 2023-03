Feelgood-Geschichte der Woche: In Bad Nauheim rettet die Freiwillige Feuerwehr die Geburtstagsüberraschung einer Mutter für ihre Tochter. Unser Kolumnist zieht vor so viel Engagement respektvoll den Feuerwehr-Helm.

Es ist ja glücklicherweise so: Wenn’s brennt, kann man sich auf die Feuerwehr verlassen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Rödgen gilt das offensichtlich nicht nur für angekokelte Gardinen oder brennende Dachstühle. Sondern auch für Geburtstagsgrüße. Und damit Vorhang auf für die Feelgood-Geschichte der Woche.

Lieferung frei Haus

Und die geht so: Wie die Freiwillige Feuerwehr des Bad Nauheimer Stadtteils Rödgen (Wetterau) am Dienstag auf Facebook schrieb, fand sich am vergangenen Wochenende eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Ganz offensichtlich hatte sich eine Frau aus Berlin verwählt und in dem Glauben, in einem Bad Nauheimer Blumengeschäft angerufen zu haben, einen Blumenstrauß samt Lieferung für den Geburtstag ihrer in Bad Nauheim wohnhaften Tochter bestellt.

Da die Feuerwehrleute die Nachricht erst einen Tag später abhörten, war es zu spät für eine neue Bestellung im Blumenladen. Aber weil Feuerwehrleute eben Dinge retten, Menschen aus Feuer, Katzen von Bäumen und manchmal auch den Tag, besorgten vier Rödger Feuerwehrmänner kurzerhand selbst einen Strauß und lieferten ihn der Tochter frei Haus.

Kerzen auf dem Geburtstagskuchen löschen

Es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten. Wobei aktuell nicht bekannt ist, ob die Feuerwehr dafür vielleicht einen Menschen weniger aus einem Autowrack schnitt oder in der Zeit irgendwo eine Scheune abfackelte. Aber wahrscheinlich eher nicht. Die Tochter war übrigens gar nicht zuhause, weshalb die Feuerwehr den Strauß samt Grußkarte vor der Tür deponierte. Vielleicht ja auch besser so, wer weiß, ob die Feuerwehrmänner nicht womöglich reflexhaft die Kerzen auf der Geburtstagstorte gelöscht hätten.

Und vielleicht ja auch ein neues Geschäftsmodell? Wenn ich bedenke, wie oft ich ewig lange auf den Lieferdienst warten muss, wenn ich etwas zu essen bestelle, denke ich mir, dass so ein Blaulicht-Korso den ganzen Prozess sicher beschleunigen könnte. Demnächst streikt ja auch wieder die Post. Ich hätte da eine Idee, wer vielleicht in die Bresche springen könnte.

"Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an"

Blumen von der Feuerwehr, was für eine schöne Geschichte. Mit einem kleinen Irritationsmoment allerdings: dass die Feuerwehr einen Anrufbeantworter besitzt. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Ruft man an, es tutet, dann geht die AB-Stimme ran: "Hallo, hier ist die Feuerwehr. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäfts- und Rettungszeiten an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht." – "Äh, ja, hallo, Stephan Reich hier, meine Küche brennt?!" Und dann legt man auf und wartet auf Rückruf?

Wohl eher nicht, schließlich handelte es sich bei der ganzen Sache auch gar nicht um die hauptberufliche, sondern eben die freiwillige Feuerwehr. Ich habe übrigens nächste Woche Donnerstag Geburtstag, das nur am Rande. Aber falls jemand von der Freiwilligen Feuerwehr Rödgen das hier liest: Für mich bitte keine Blumen. Aber ein Stückchen Kuchen würde ich nehmen.