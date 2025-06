Erst wurde Fußball gespielt, dann flogen Fäuste - und ein Beteiligter packte einen Baseballschläger aus. Nach einer Bezirksligapartie in Limburg sind einigen Zuschauern die Sicherungen durchgebrannt. Ein Verletzter kam ins Krankenhaus.

Mit Fäusten und auch einem Baseballschläger sind mehrere Personen nach einem Bezirksliga-Fußballspiel in Limburg aufeinander losgegangen. Nach dem Abpfiff der Partie am Freitagabend hätten mehrere Zuschauer den Sportplatz verlassen und hätten sich gegenseitig beleidigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann uferte das Ganze mehr und mehr aus und mündete in einen Polizeieinsatz.

Mehrere unbekannte Personen sollen auf einen 49-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Andere hätten versucht, dem Mann zu helfen und seien daraufhin selbst in das Gemenge verwickelt worden.

Schlag gegen den Hinterkopf

Ein hinzugekommener 32 Jahre alter Mann sei mit einem Baseballschläger am Hinterkopf und an der Schulter verletzt worden. Er wurde laut Polizei in einem Krankenhaus versorgt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, um die Geschehnisse aufzuklären.

Angriff auf Schiedsrichter bei Jugendspiel

Immer wieder kommt es im Amateurbereich auf Sportplätzen zu Gewalttaten. Zuletzt war im März in Eltville (Rheingau-Taunus) der Schiedsrichter eines D-Jugend-Spiels von drei erwachsenen Männern geschlagen und leicht verletzt worden.

Ende 2024 erlitten mehrere Menschen am Rande eines Kreisligaspiels in Michelstadt (Odenwald) Verletzungen, nachdem dort eine Massenschlägerei ausgebrochen war.