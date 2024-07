Wasserburg-Mauer in Bad Vilbel eingestürzt

In Bad Vilbel (Wetterau) sind Teile der Mauer der Wasserburg eingestürzt. "Wir gehen davon aus, dass es mit dem Unwetter gestern Abend zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Stadt am Freitagmorgen. Es handele sich um einen Abschnitt der Mauer, der in diesem Jahr saniert werden sollte, fügte er hinzu. Menschen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt. Der Einsturz habe keine Auswirkungen auf den Betrieb der Bad Vilbeler Festspiele, sagte Intendant Claus-Günther Kunzmann dem hr.