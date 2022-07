Die Feuerwehr hat am Westhafen in Frankfurt einen Toten aus dem Main geborgen.

Ein Zeuge hatte am am Samstagvormittag den im Wasser treibenden Körper entdeckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist die Identität des Mannes, der nur mit Boxershorts bekleidet war, noch ungeklärt.