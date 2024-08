Wasserschaden im Frankfurter Dom aufgeklärt

Die Ursache für den doppelten Wasserschaden im Dach des Frankfurter Doms ist gefunden und beseitigt.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 11:31 Uhr

Grund sei ein verstopftes Regenwasser-Fallrohr gewesen, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Das Rohr und weitere Regenrinnen seien gereinigt worden. Zur Schadenshöhe machte der Sprecher keine Angaben. Man gehe davon aus, dass nur das Dämmmaterial getauscht werden muss. Nach starkem Regen war in der vergangenen Woche zweimal Wasser in das Dachgewölbe geflossen. Der Dom war kurzzeitig für Besucher geschlossen, ist aber mittlerweile wieder geöffnet.