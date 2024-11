Wechselhafte Pilz-Saison geht zu Ende

Hessische Pilzexperten ziehen ein durchmischtes Fazit der Saison.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 11:01 Uhr

"Sie werden Pilzsammler finden, die Ihnen sagen werden: 'Das war die beste Saison seit Langem' und welche, die Ihnen sagen werden: 'Na ja, diese Saison war eher nicht so gut'", sagte ein Pilzsachverständiger der Gesellschaft für Mykologie (DGfM) in Frankfurt. Die Pilz-Saison endet jedes Jahr mit dem ersten Frost. So erklärte die DGfM das Ende der Saison für Fulda bereits für Mitte November, während im Laufe der Woche mit dem Ende der Saison im Rhein-Main-Gebiet gerechnet wird.