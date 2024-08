Weiter geschlossen Tierpark Sababurg rechnet mit Millionenschaden nach Unwetter

Die heftigen Unwetter in Nordhessen haben vergangene Woche auch den Tierpark Sababurg schwer getroffen. Die Nachwirkungen sind schwerer als erhofft. Besucher müssen sich daher noch gedulden.

Veröffentlicht am 07.08.24 um 14:48 Uhr

An der historischen Mauer im Tierpark Sababurg sind durch das Unwetter drei große Durchbrüche entstanden.

An der historischen Mauer im Tierpark Sababurg sind durch das Unwetter drei große Durchbrüche entstanden. Bild © Tierpark Sababurg

Audiobeitrag Bild © Tierpark Sababurg | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Tierpark in Hofgeismar (Kassel) bleibt mindestens bis Freitag, 16. August, für Besucherinnen und Besucher geschlossen, wie Betriebsleiter Uwe Pietsch am Mittwoch mitteilte.

"Aufgrund der zahlreichen großen Schäden im Park ist die erhoffte Wiedereröffnung Anfang nächster Woche für uns leider nicht realisierbar." Aktuell seien viele Wege, Gebäude und andere Bereiche noch so stark beschädigt, dass der Tierpark nicht gefahrlos betreten werden könne.

Große Schäden durch Unwetter

Besonders schlimm hat es demnach unter anderem die historische Mauer aus dem 14. Jahrhundert getroffen. Durch die Wassermassen seien dort drei große Löcher entstanden. Zäune wurden zerstört und viele Wege und Parkplätze sind unter Wasser und Schlamm begraben, wie es in einer Pressemitteilung des Tierparks heißt.

Auch die Gastronomie am Eingang ist demnach noch immer stark vom Unwetterchaos gezeichnet. Wasser und Schlamm standen dort bis unter die Decke. "Wir haben immer noch keinen Strom in dem Gebäude, und die Toiletten sind kaputt", erklärte der Betriebsleiter. Die Elektrik, Heizung und Kühlung seien komplett zerstört, was die Reparaturen deutlich erschwere.

Sachschaden in Millionenhöhe und Einnahmenverluste

Der Eingangsbereich des Tierparks mit dem Verkaufsraum sei ebenfalls überschwemmt worden. Der Holzboden sei aufgequollen und müsse vollständig entfernt und getrocknet werden. Der Sachschaden wird auf über eine Million Euro geschätzt. Dazu kommen die Einnahmeverluste durch die Schließung des Parks. "Wir sind mitten in der Saison. "Normalerweise würden hier 2.000 bis 3.000 Menschen rumlaufen und den Park genießen", sagte der Betriebsleiter dem hr.

Bei dem Unwetter wurden Wege und Brücken teilweise zerstört. Bild © Tierpark Sababurg

"Leider müssen wir aufgrund der großen Schadenlage auch das Mittelalterliche Spectaculum am 7. und 8. September absagen", teilte Pietsch weiter mit. Für die Vorbereitung des jährlichen Großevents mit bis zu 25.000 Besuchern brauche der Tierpark zwei Wochen. "Das ist in Anbetracht der vielen Reparaturen aktuell nicht leistbar." Die Reparaturen würden derzeit auf Hochtouren laufen und teils Monate dauern.

Mittlerweile hätten viele Helfer ihre Unterstützung angeboten, um die Aufräum‐ und Sanierungsarbeiten zu unterstützen. "Wir freuen uns über die vielen Hilfsangebote, die uns erreichen und auch über die große Spendenbereitschaft in der Bevölkerung", sagte Pietsch.

Verheerendes Unwetter in Nordhessen: Schäden in mehreren Gemeinden

Das schwere Unwetter in der Nacht zum vergangenen Freitag hat in Nordhessen massive Schäden verursacht. Zahlreiche Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem den Trendelburger Ortsteil Gottsbüren (Kassel) traf es stark. Einsatzkräfte und Anwohner entfernten Schlamm von den Straßen und aus den Häusern. Überall im Ort prägten umgestürzte Zäune und zerstörte Autos das Bild.



Betroffen von den Unwettern waren neben Trendelburg, Bad Karlshafen und Wesertal auch Reinhardshagen und Hofgeismar.