Zum Start des ersten Wochenendes mit Sommerferien in ganz Deutschland läuft der Betrieb "geordnet", wie Fraport sagt. Längere Wartezeiten bleiben bestehen.

Flugreisende müssen sich am Frankfurter Flughafen auch an diesem Wochenende auf längere Wartezeiten einstellen. Der Betrieb verlaufe am ersten Wochenende, an dem alle Bundesländer Sommerferien haben, dennoch "stabil und geordnet", sagte ein Fraport-Sprecher am Samstag. Weitere Flugstreichungen gebe es nicht.