Weitere Fälle von Schweinepest im Kreis Darmstadt-Dieburg

Im Kreis Darmstadt-Dieburg sind seit Weihnachten 15 Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei toten Wildschweinen festgestellt worden.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 19:02 Uhr

Die im Kreis Bergstraße stark gestiegenen Fallzahlen schwappten nun über, sagte Vize-Landrat Köhler (CDU) am Freitag. Das Seuchengeschehen habe "an Dynamik zugenommen" - trotz Maßnahmen wie einem Schutzzaun und Überflügen des Gebiets mit Drohnen. Der Schwerpunkt liege im Westen des Kreises wie etwa in Griesheim und Weiterstadt. Der Bereich liege im Kerngebiet der Sperrzone, erklärte Köhler.