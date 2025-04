Nina Chuba kommt zum Hessentag und Marburg hat Ärger wegen einer Scheune

Externer Inhalt

Apropos Instagram: Die Kolleginnen und Kollegen von SWR3 haben dort auch noch die Schütteltechnik und die Serviettentechnik für Sie im Angebot.

Und wem das zu kompliziert ist: Es gibt ansonsten ja noch die gefärbten Eier aus dem Supermarkt ...

Heute geht es in der Momentaufnahme aber nicht um Eier, sondern um die leider langsam verschwindende Magnolienpracht in Hessen. Für mich in jedem Frühjahr ein Highlight, aber eben auch sehr vergänglich. Bleibt wohl nur die Vorfreude auf den nächsten Frühling.

"Blütenteppich unter der Magnolie im Staatspark Fürstenlager, Bensheim-Auerbach". Diese Aufnahme stammt von hessenschau.de-Nutzerin Waltrudis Silomon-Pflug. Bild © Waltrudis Silomon-Pflug

Schweinepest-Bekämpfung kostet Land schon mehr als 14,5 Millionen Euro

Vor zehn Monaten brach die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Südhessen aus. Ein Ende ist trotz Entspannung nicht in Sicht.

Mehr als 3.600 Hausschweine wurden bereits gekeult, über 1.000 Wildschweine wurden bis Februar nachweislich tödlich infiziert aufgefunden.

Was die betroffenen Schweinezüchter in existenzielle Nöte bringt und die Jäger stresst, belastet auch den Landeshaushalt erheblich. Bis Mitte März dieses Jahres hat die Landesregierung bereits mehr als 14,5 Millionen Euro für die Bekämpfung der Seuche ausgegeben.

Anfang April erklärte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU), dass damit eine Ausbreitung der Seuche nach Norden und in die benachbarten Bundesländer verhindert werden konnte. Doch trotz einiger Lockerungen in den vergangenen Wochen bleibt die Lage für Schweinehalter heikel.

Ein Landwirt berichtete dem hr, dass Kollegen die Schweinehaltung bereits eingestellt hätten oder ernsthaft darüber nachdächten. Auch Tierärzte sehen die Zukunft düster und rechnen sogar mit einem Zusammenbruch der Branche in der Region.

Kartellamt genehmigt Unicredit-Einstieg bei Commerzbank

Die Commerzbank ist auf dem besten Weg, italienisch zu werden: Das Bundeskartellamt hat einer Beteiligung der italienischen Unicredit von 29,99 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus zugestimmt. Unter " fusionsrechtlichen Gesichtspunkten" stimme sie der Anteilserhöhung zu, teilte die Bonner Behörde am Montag mit. Bereits im März hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank keine Einwände gegen eine Aufstockung auf knapp 30 Prozent erhoben.

Eine Entscheidung, ob die Unicredit mit der Commerzbank fusionieren will, werde aber voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr fallen, hatte die Unicredit im März erklärt. Die Bundesregierung, das Land Hessen, die Commerzbank-Spitze und Arbeitnehmervertreter lehnen das Vorgehen der Unicredit ab. Der Bund hält noch gut zwölf Prozent an dem Institut. Das Management der Commerzbank versucht sich unter anderem mit ehrgeizigen Gewinnzielen und Stellenabbau gegen eine mögliche Übernahme zu wehren.

Misst die Stadt Marburg beim Denkmalschutz mit zweierlei Maß?

Der Name Dagobertshausen wird den meisten Hessen nicht viel sagen und klingt auch nicht nach pulsierendem Leben. Tatsächlich ist Dagobertshausen ein kleines Dorf in der Nähe von Marburg und bietet genau das, was man von einem Dorf in der Nähe von Marburg erwarten würde - und dazu noch ein Hofgut mit Reitsportanlage, Edelgastronomie, Hotel und einer Eventscheune, in der schon Stefanie Heinzmann und Mark Forster auf der Bühne standen und Jürgen Klopp seinen 50. Geburtstag feierte - mit den Toten Hosen als Live-Act.

Doch so viel Trubel findet man im Dorf gar nicht so gut. Lärm und zugeparkte Straßen sorgen da eher für Unmut.

Dass jetzt auch noch eine denkmalgeschützte Scheune auf dem Gelände abgerissen wurde, macht die Stimmung nicht besser.

Kritiker sagen, die Scheune sei zwar in einem sehr schlechten Zustand gewesen, aber der Investor habe das Gebäude auch jahrelang verfallen lassen.

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK) und die Obere Denkmalschutzbehörde prüfen nun, ob die Abrissgenehmigung zu Recht erteilt wurde oder ob das Ganze Konsequenzen für den Magistrat der Stadt Marburg haben wird.

Weitere Themen des Tages

Von Nina Chuba bis Judas Priest: Gleich mehrere Rock- und Popstars aus dem In- und Ausland werden den Hessentag in Bad Vilbel in Ausnahmezustand versetzen. Das Konzertangebot ist üppig und macht sogar Rockstar Bruce Springsteen Konkurrenz.

Mit dabei: Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Nina Chuba. Bild © dpa

In Bensheim ist eine 56 Jahre alte Frau bei einem Streit ums Leben gekommen. Nun sitzt ihre Tochter in Untersuchungshaft. Sie wird verdächtigt, ihre Mutter erstochen zu haben.

Unmittelbar nach dem Sieg gegen Heidenheim dreht sich bei Eintracht Frankfurt alles nur noch um das Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham. Vorstandssprecher Axel Hellmann ist schon jetzt "on fire". Spieler, Club, Stadt und Fans sollen folgen.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

In seinem politischen Leben hat CDU-Chef Merz viele Rollen ausgefüllt - aber noch kein Regierungsamt. Eine offene Frage bleibt, wie kompromissbereit er als möglicher Kanzler sein wird. Eine Analyse.

Die Exportstatistik für 2024 liegt vor und sie macht deutlich: Der US-Markt ist für die deutsche Wirtschaft so wichtig wie seit 20 Jahren nicht. Vor allem die Pharmabranche profitiert vom intensiven Handel mit den USA.